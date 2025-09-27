Μενού

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πέρασε συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι

Μοτοπορεία υπέρ της Παλαιστίνης πέρασε από το Σύνταγμα και συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι.

Reader symbol
Newsroom
Πάνος Ρούτσι μοτοπορεία Παλαιστίνη
Ο Πάνος Ρούτσι μαζί με συμμετέχοντες σε μοτοπορεία για την Παλαιστίνη | In Time / Γιώργος Ζάχος
  • Α-
  • Α+

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Ο κ. Ρούτσι πλησίασε το σώμα της μοτοπορείας και χαιρέτισε θερμά άπαντες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη στήριξης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ