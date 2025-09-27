Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πέρασε συνάντησε τον Πάνο Ρούτσι

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στον στόλο του Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Ο κ. Ρούτσι πλησίασε το σώμα της μοτοπορείας και χαιρέτισε θερμά άπαντες, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη στήριξης.