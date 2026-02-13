Μου είπε «εγώ δεν σε πληρώνω;» - Τι κατέθεσε ο υδραυλικός που εγκατέστησε τις σωληνώσεις στη Βιολάντα

Σημαντική κατάθεση θεωρείται αυτή του υδραυλικού για το εργοστάσιο Βιολάντα καθώς ρίχνει φως στην υπόθεση της φονικής έκρηξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκε σήμερα (13/2) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων από την ΔΑΑΕ η δικογραφία με το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για τους τρείς συλληφθέντες:

τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου

τον τεχνικό ασφαλείας

τον υπεύθυνο βάρδιας

Η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού, ο οποίος έκανε την εγκατάσταση των υπόγειων σωληνώσεων, ανέφερε μεταξύ άλλων στα στελέχη της Πυροσβεστικής, τι οδηγίες του δόθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

Βιολάντα: Αναλυτικά η κατάθεση του 70χρονου υδραυλικού

Συγκεκριμένα, ο υδραυλικό ανέφερε: «Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο.

Μου λέει ο ιδιοκτήτης ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο. Του είπα δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά.

Εκείνος μου απάντησε ''εγώ δεν σε πληρώνω'' και αναγκάστηκα να το κάνω», αναφέρει ο υδραυλικός μεταξύ άλλων στα στελέχη της Πυροσβεστικής, ο οποίος μάλιστα, ήταν παρών και στην αυτοψία που διενεργήθηκε στον χώρο.