Μουρατίδης: «Ανακάλυψα τον Μαζωνάκη και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν»

Ο Νίκος Μουρατίδης, γνωστός για τις αιχμηρές του δηλώσεις, δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συνεργασία τους.

«Δεν έχω συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Τον ανακάλυψα, τον Μαζωνάκη, και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην πορεία του τραγουδιστή.

Όταν η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης ξεκινάει τις εμφανίσεις του την επόμενη εβδομάδα, ο Μουρατίδης δεν δίστασε να απαντήσει με χιούμορ αλλά και αιχμηρό τόνο: «Ιιι, προλαβαίνω να πάω κομμωτήριο».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο Μουρατίδης για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά, είτε πρόκειται για καλλιτέχνες είτε για προσωπικές του εμπειρίες.