Μουρατίδης: «Ανακάλυψα τον Μαζωνάκη και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν»

Ο Νίκος Μουρατίδης, γνωστός για τις αιχμηρές του δηλώσεις, δεν μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συνεργασία τους.
«Δεν έχω συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη. Τον ανακάλυψα, τον Μαζωνάκη, και τον έκανα σούπερ σταρ από το μηδέν», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην πορεία του τραγουδιστή.
Όταν η δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης ξεκινάει τις εμφανίσεις του την επόμενη εβδομάδα, ο Μουρατίδης δεν δίστασε να απαντήσει με χιούμορ αλλά και αιχμηρό τόνο: «Ιιι, προλαβαίνω να πάω κομμωτήριο».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο Μουρατίδης για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι δεν φοβάται να μιλήσει ανοιχτά, είτε πρόκειται για καλλιτέχνες είτε για προσωπικές του εμπειρίες.
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
- Απίστευτο σκηνικό LIVE: Περιπολικό στο στούντιο μετά τις απειλές Ξυλούρη στην Κωνσταντοπούλου
- Απειλές στον Μανδραβέλη μετά το ρεπορτάζ για τον «Φραπέ»: «Θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.