Μπαίνουν 600 κάμερες AI σε λεωφορεία της ΟΣΥ: Πώς θα λειτουργούν και θα «κόβουν» κλήσεις

Νέα μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση αναφορικά με τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τώρα αναμένονται αλλαγές στα Μέασ Μαζικής Μεταφοράς.

Θα τοποθετηθούν κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε 600 λεωφορεία της ΟΣΥ, οι οποίες θα «κόβουν κλήση» με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δηλαδή θα εντοπίζουν παραβάσεις με στόχο όχι μόνο να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες αλλά να καταγράφουν τα προβλήματα του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον «αέρα» βρίσκεται ήδη ο διαγωνισμός της ΟΣΥ για την προμήθεια λειτουργίας του «Συστήματος Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων με Ειδικές Ηλεκτρονικές Συσκευές (Σταθερές Κάμερες) με πρόβλεψη και του άρθρου 107 ΚΟΚ».

Πρόκειται για έργο αξίας άνω των 1,56 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. και χρόνο υλοποίησης 12 μηνών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, και την αποσφράγιση των προσφορών για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Το σύστημα με τις ψηφιακές κάμερες ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε 10 λεωφορειακές γραμμές της Αττικής. Είναι τοποθετημένες σε σημείο όπου μπορούν να καταγράψουν κάθε όχημα που εισβάλλει παράνομα στη λεωφορειολωρίδα, ποιος έχει παρκάρει παράνομα αλλά και πολλές ακόμη παραβάσεις.

Κάμερες στα Λεωφορεία: Αντιδράσεις

Ο πρόεδρος των Εργαζομένων του ΟΑΣΑ δήλωσε ότι: «Για ένα λεωφορείο που κινείται στον λεωφορειόδρομο, ο οδηγός δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των παραβάσεων».

Ο πρόεδρος εξήγησε, ότι με τις πρώτες κλήσεις, ο κόσμος μπορεί να στοχοποιήσει συγκεκριμένα λεωφορεία και αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στους οδηγούς.