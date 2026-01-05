«Μπαμπά, η Βενεζουέλα είναι σε καλά χέρια»: Ο γιος του Μαδούρο έστειλε κουράγιο στον πατέρα του

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος, ο γιος του Νικολάς Μαδούρο, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης στη Βενεζουέλα, απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, έχει αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της.

«Ο πατέρας και η μητριά μου θα επιστρέψουν. Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.

Μαζική υποστήριξη για τον Μαδούρο

Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εθνοσυνέλευσης, ακούστηκαν συνθήματα υπέρ του Νικολάς Μαδούρο από αρκετούς βουλευτές που θέλησαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον ανατραπέντα από τις ΗΠΑ πρόεδρο της χώρας.

«Vamos Nico» («Πάμε Νίκο») – ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας – ακούστηκε κατ’ επανάληψη από τα χείλη βουλευτών.

Η κυβερνώσα παράταξη εξασφάλισε 256 από τις 285 έδρες στην Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, τις οποίες μποϊκοτάρισε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ παριστάνει τον εισαγγελέα, τον δικαστή και τον αστυνομικό ολόκληρου του κόσμου. Από την Μπολιβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, λέμε: Δεν θα τα καταφέρετε!», δήλωσε ο Φερνάντο Σότο Ρόχας κατά την έναρξη της συνεδρίασης.