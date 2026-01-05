Στο πλευρό της Βενεζουέλας ο Ερντογάν: «Η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε πως η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.
Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Reuters.
Διαβάστε ακόμα: Μαδούρο στο εδώλιο: «Είμαι αθώος, προεδρεύω ακόμα στη Βενεζουέλα» - Όσα ακούστηκαν στη δίκη
Όπως σημείωσε, ο Μαδούρο και ο λαός της χώρας έχουν αποδείξει στο παρελθόν τη φιλία τους προς την Τουρκία, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά παγκόσμια προβλήματα.
Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της διεθνούς τάξης.
- Η Μεγάλη Χίμαιρα: Δίχασαν οι έντονες ερωτικές σκηνές και η Όλγα Μαρκάτου «έκρινε» ξανά
- Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
- Το λιτό αλλά συγκινητικό αντίο των Ράδιο Αρβύλα στον Γιώργο Παπαδάκη
- Το ChatGPT είναι ο νέος «γιατρός»: Εκατομμύρια στρέφονται στην AI για συμβουλές υγείας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.