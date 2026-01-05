Μενού

Στο πλευρό της Βενεζουέλας ο Ερντογάν: «Η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της»

Έσπασε τη σιωπή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα στηρίζοντας τον λαό και τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ομιλία του Τούρκου προέδρου | AP Photos / Francisco Seco
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε πως η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως σημείωσε, ο Μαδούρο και ο λαός της χώρας έχουν αποδείξει στο παρελθόν τη φιλία τους προς την Τουρκία, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά παγκόσμια προβλήματα.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της διεθνούς τάξης.

