Μαρινάκης για εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη: «Όταν βάζεις γκαζάκια, αποδέχεσαι ότι μπορεί να σκοτωθούν άνθρωποι»

Για τρεις «δολοφονικές επιθέσεις» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους εκρηκτικούς μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε, μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις, με διαφορά λίγων λεπτών, στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Ζήση Ιωακειμόβιτς, της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα, και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Επειδή κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες έθεσαν σε κίνδυνο όχι μόνο τα στελέχη της ΝΔ αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε κατοικίες μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς και όχι με συμβολικές ενέργειες, σημειώνοντας πως από μία εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, καθώς και η ίδια η πολιτεύτρια, ο πατέρας της και ακόμη δύο πολίτες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για βαρύτατα κακουργήματα. «Πρέπει να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο μόνος φυσικός τους χώρος και, εφόσον το αποφασίσει η Δικαιοσύνη, η φυλακή», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ακόμη ότι η τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σπίτια και οχήματα συνιστά αποδοχή του ενδεχομένου να χαθούν ανθρώπινες ζωές. «Όταν βάζεις γκαζάκια, ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια όπου μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα να πεθάνουν. Μπορεί να ισχυρίζεσαι ότι θέλεις να εκφοβίσεις, όμως γνωρίζεις ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ο σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και ο θάνατος», τόνισε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, η Πολιτεία αντιμετώπιζε επί δεκαετίες τέτοια φαινόμενα βίας, υποστηρίζοντας ότι «το άλλο άκρο της βίας» παρέμενε για χρόνια στο απυρόβλητο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ακολουθήσει διαφορετική πολιτική, επικαλούμενος τις εκκενώσεις καταλήψεων, τις επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια, την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι, πέρα από τους φυσικούς και τους κατά νόμο ηθικούς αυτουργούς, υπάρχουν και πρόσωπα που, «είτε εν γνώσει τους είτε όχι», συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός κλίματος που, κατά την άποψή του, ευνοεί την εκδήλωση τέτοιων εγκληματικών ενεργειών.

Το χρονικό των εμπρηστικών επιθέσεων

Σοβαρά περιστατικά έλαβαν χώρα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αγνώστους να εξαπολύουν επιθέσεις σε οχήματα τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ άλλων η υποψήφια του κόμματος, Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega, περί τις 04:00 άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κα Νέστορα, η οποία είναι και γνωστή δικηγόρος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ξεσπάσει φωτιά.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ η πυλωτή και η είσοδος του οικήματος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Κατά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πολιτεύτρια κατέβηκε στην πυλωτή για να δει τι συμβαίνει, όταν και τραυματίστηκε. Κάποια στιγμή κατέβηκε και η μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Και ο πατέρας της νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο συνολικά πέντε άτομα - η κα Νέστορα, που φέρεται να έχει εγκαύματα, οι γονείς της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, περίπου την ίδια ώρα έγινε άλλη μία επίθεση με γκαζάκια, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο.

Στόχος, όπως αποδείχθηκε, ήταν το όχημα του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη.

Τέλος, άλλη μία επίθεση έλαβε χώρα σε όχημα στο σπίτι του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, με τον ίδιο να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως περί τις 03:00 αντιλήφθηκε την έκρηξη.

Στο περιστατικό αυτό, δεν αναφέρθηκε σοβαρή υλική ζημιά ή τραυματισμός.