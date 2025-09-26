Μπαράζ τροχαίων σε Μεσογείωνν και Αλεξάνδρας: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ και καραμπόλα 8 οχημάτων

Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί σε δύο κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας ύστερα από απανωτά τροχαία ατυχήματα.
Λεωφορείο στη Μεσογείων συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Πιο σοβαρά τα πράγματα όμως στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου έσπευσαν και πυροσβεστικά. Συγκρούστηακν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες 8 οχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πατησίων στην οδό Μπουσγού.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency από το τροχαίο στη Μεσογείων:
Το βίντεο του Orange Press Agency από το τροχαίο στην Αλεξάνδρας:
- Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
- Αυτό είναι με διαφορά το καλύτερο κεμπάπ της Αθήνας
- Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.