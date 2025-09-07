Μενού

Μπαρτσελόνα: «Τρέχει» για να παίξει με τον Ολυμπιακό το πρώτο της ευρωπαϊκό ματς στο νέο Camp Nou

Αγώνα δρόμου για να μπει στο νέο της «σπίτι» δίνει η Μπαρτσελόνα.

Reader symbol
Newsroom
barcelona_camp_nou
Gazzetta
  • Α-
  • Α+

Δεν έχει κυλήσει και πολύ... ομαλά το πράγμα για την Μπαρτσελόνα και το νέο Camp Nou. Οι Μπλαουγκράνα ανυπομονούν να επιστρέψουν στην παραδοσιακή τους έδρα, αλλά ακόμα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θεωρητικά, θα έκαναν εγκαίνια στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Βαλένθια (14/09), ωστόσο αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί και το ματς θα διεξαχθεί στο βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ».

Από εκεί και πέρα, το πρώτο παιχνίδι της στο ανακαινισμένο τους «σπίτι» στη La Liga πιθανότατα θα είναι αυτό κόντρα στη Χετάφε (21/09), παρ'ότι τότε δεν θα είναι έτοιμο στο 100% το γήπεδο. Αυτό πάντως, το να διεξαχθεί ένας αγώνας χωρίς το Camp Nou να είναι απόλυτα έτοιμο, σε αντίθεση με την ισπανική λίγκα, η UEFA δεν το επιτρέπει.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ