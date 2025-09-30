Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε δημόσια μία φορά μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη, ωστόσο είχε συνομιλίες με δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ.

Στις συνομιλίες αυτές έπεσε σε αντιφάσεις τέσσερις φορές.

Σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το' χουμε» το απόγευμα της Κυριακής (28/09) ο ηθοποιός ισχυρίστηκε «βρήκα ένα αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω μια κατάθεση».

Λίγο αργότερα σε δηλώσεις του σε ιστοσελίδα υποστήριξε τα εξής: «ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δύο οχήματα».

Όπως έγινε γνωστό, τα αυτοκίνητα που χτύπησε τελικά ο ηθοποιός ήταν τρία.

«Γλίστρησαν τα λάστιχα»

Ο ηθοποιός μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι το όχημα ξέφυγε από τον έλεγχό του καθώς γλίστρησαν τα λάστιχα. Ωστόσο στο σημείο του ατυχήματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το STAR, στα πηγαδάκια που είχε με τους δημοσιογράφους είπε μεταξύ άλλων ότι «άφησα σημείωμα σε κάποιο αυτοκίνητο». Αυτό το διαψεύδουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιά. «Δεν είδα κανέναν, δεν υπήρχε κανένα σημείωμα σε κανένα από τα αυτοκίνητα» ανέφεραν δύο ιδιοκτήτριες στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στις δηλώσεις στις κάμερες την Δευτέρα (30/09) υποστήριξε ότι πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ωστόσο ανέφερε ότι δεν βρέθηκε κλήση του ηθοποιού στο 100.