Μπλακ άουτ σε πλοίο κοντά στην Τζιά: Πλέει με μία μηχανή προς Λαύριο

Με μία μηχανή προς το Λαύριο κινείται το E/Γ-O/Γ «IONIΣ» στην Τζια, λόγω ακυβερνησίας από μπλακ άουτ, ενώ όπως έκανε γνωστό το Λιμενικό Σώμα μέσα στο πλοίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό για το πλοίο στην Τζια, έχει αποκατασταθεί μερικώς η βλάβη, ενώ στο σημείο σπεύδουν -για χορήγηση τυχόν βοήθειεας εφόσον χρειαστεί- 2 πλωτά μέσα του Λιμενικού, 1 ρυμουλκό και 3 παραπλέοντα, την ώρα που στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.

«Ακυβερνησία λόγω μπλακ άουτ του E/Γ-O/Γ «IONIΣ» στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου με 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα. Έχει μερικώς αποκατασταθεί η βλάβη. Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα με 1 μηχανή προς Λαύριο.

Στο σημείο σπεύδουν -για χορήγηση τυχόν βοήθειεας εφόσον χρειαστεί- 2 πλωτά μέσα του Λιμενικού, 1 ρυμουλκό και 3 παραπλέοντα, την ώρα που στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ» αναφέρει το Λιμενικό.

Λίγο αργότερα, νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως το πλοίο μπήκε στο λιμάνι και ξεκινάει η διαδικασία κατάπλου με την αρωγή ρυμουλκού.