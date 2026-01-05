Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Δικαιούνται αποζημίωση οι επιβάτες - Τι είπε ο Δήμας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας διαβεβαίωσε πως «δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των μετακινήσεων» από το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που «παρέλυσε» τις πτήσεις, αλλά και ενημέρωσε πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις.

Μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό, που επηρέασε τις αερομεταφορές» και εξήγησε πως «σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, υπήρχε μία παρέμβαση στις συχνότητες που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών».

Σημείωσε πως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας «ξεκίνησε να ελέγχει όλες τις υποδομές, με επιτόπιους ελέγχους και ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος» από την αρχή του συμβάντος και συμπλήρωσε πως το πρόβλημα δεν προέκυψε από τις υποδομές.

Ερωτώμενος εάν ήταν κυβερνοεπίθεση, απάντησε αρνητικά και είπε πως «η γενεσιουργός αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις».

Αναφέρθηκε στην ΕΔΕ που διατάχθηκε, λέγοντας πως στόχος είναι να «φανεί ποιος ευθύνεται»

Οι επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν από το περιστατικό, «δικαιούνται αποζημίωση, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

«Οι επιβάτες που έχασαν πτήση ή υπήρξε πολύωρη καθυστέρηση δικαιούνται αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες» συμπλήρωσε και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «αυτές μπορούν να στραφούν κατά του δημοσίου».

«Όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται με πλήρη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Οι διαβεβαιώσεις που έχω είναι ότι δεν υπήρξαν ζητήματα ασφάλειας, γιαυτό βγήκε η ΝΟΤΑΜ για να σταματήσουν οι πτήσεις για να μην υπάρξει ζήτημα ασφάλειας» κατέληξε.