Σε πλήρη εξέλιξη οι κινητοποιήσεις με τρακτέρ από Θέρμη, Ραιδεστό και Χαλκιδική. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, εμποδίζοντας την πρόσβαση στον κόμβο του αεροδρομίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με τα τρακτέρ να έχουν ήδη βγει στον δρόμο. Τα Πράσινα Φανάρια στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής παραμένουν κλειστά και στα δύο ρεύματα, καθώς η Ελληνική Αστυνομία έχει δημιουργήσει φραγμό εν αναμονή του κύριου όγκου των διαδηλωτών.

Λίγο πριν τις 10:00, οι πρώτοι αγρότες από Θέρμη και Ραιδεστό έφτασαν στο σημείο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο φραγμός στήθηκε για να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης στον νευραλγικό κόμβο του αεροδρομίου, που βρίσκεται περίπου 300 μέτρα πιο κάτω.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη το κομβόι αγροτών από τη Χαλκιδική, το οποίο αναμένεται να συναντηθεί με τις υπόλοιπες ομάδες στην αερογέφυρα της Καρδιάς, στη Μουδανιών. Από εκεί, οι αγρότες θα κινηθούν συντεταγμένα προς τα Πράσινα Φανάρια.

Προς το παρόν, οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών, καθώς αναμένεται και η άφιξη των υπόλοιπων δυνάμεων από τη Χαλκιδική.

Σέρρες: Αντιπαράθεση στον κόμβο Κερδυλίων

Αγρότες επιχειρούν αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει φραγμό για να εμποδίσουν την είσοδο των αγροτών στην Εγνατία Οδό.

Οι αγρότες βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις κλούβες των ΜΑΤ και, όπως αναφέρουν, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμα και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να αποκλείσουν τον δρόμο.

Καρδίτσα: Αναβολή δίκης και συγκέντρωση

Αγρότες συγκεντρώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο για να στηρίξουν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνο Τζέλα. Η δίκη για τις περσινές κινητοποιήσεις αναβλήθηκε, με τον ίδιο να ζητά απόσυρση αστυνομικών δυνάμεων και ουσιαστικό διάλογο.

Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, ο κ. Τζέλας κάλεσε την κυβέρνηση «να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις.

Όπως τόνισε, οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι διάλογος δεν πρόκειται να υπάρξει όσο τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους.

Τα μπλόκα στον Ε65 παραμένουν, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.