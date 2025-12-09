Μπλόκα αγροτών στη Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τη Μουδανιών

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και σήμερα λίγα λεπτά μετά τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» προχώρησαν στον αποκλεισμό της εξόδου για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο βρίσκονται περίπου 30 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής τους «ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η συγκεκριμένη μας κινητοποίηση».

Η μετάβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», γίνεται μόνο μέσω του Ν. Ρυσίου. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.

Αγρότες: Πού υπάρχουν μπλόκα

Την ίδια στιγμή, μπλόκα υπάρχουν σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας, καθώς και σε Κρήτη, Λέσβο και Λήμνο, με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να σχεδιάζουν περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης: Εισαγγελική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα και την παρακώλυση συγκοινωνιών

Στην «καρδιά» των κινητοποιήσεων, τη Θεσσαλία, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, παραμένονυν σε ετοιμότητα, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να ειναι κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Ο χάρτης των μπλόκων στην Ελλάδα στις 14:00 της Τρίτης | jodi.graphics

Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων, εκτός της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, συνεχίζουν να ενισχύονται από συναδέλφους τους, αλλά και κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.