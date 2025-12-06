Μπλόκα αγροτών: «Στο χορό» και η Κρήτη από Δευτέρα- «Πρόθεση να κλείσουμε λιμάνια και αεροδρόμια»

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις δίνουν το παρών και οι αγρότες από την Κρήτη τη Δευτέρα.

Ήδη σήμερα, παραγωγοί από τα Αστερούσια, τις Αρχάνες, τον πρώην δήμο Ν.Καζαντζάκη, παρατάχθηκαν στον κόμβο Πεζών, έχοντας δίπλα τους σωματεία, εργαζόμενους, φοιτητές, νέους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.

Αύριο, Κυριακή θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις και οι παραγωγοί της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτρόφων Χανίων.

Σε απόγνωση οι αγρότες της Κρήτης

Όπως μεταδίδει το KRHTHTV, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες. «Τέτοιος εμπαιγμός δεν έχει ξαναγίνει. ''Θα μας βάλουν λεφτά''...μας έβαλαν όσα λεφτά χρειαζόταν να πάρει το κράτος», δήλωσε αγρότης.

Ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτη. δήλωσε ότι: «Θεωρώ ότι θα πάμε όλοι μαζί μια γροθιά για αυτό και είμαστε όλη εδώ. Γίνονται και άλλες κινητοποιήσεις. Είμαστε σε επαφή και με άλλες συντονιστηκές επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί. Μπράβο στους σναδέλφους και εμείς από Δευτέρα».

Αγρότες στην Κρήτη: Από Δευτέρα οι αποφάσεις

Οι τελικές αποφάσεις για τα μπλόκα και τις δράσεις, θα δοθούν τη Δευτέρα το πρωί, με το ραντρβού να δίνεται στο Πανκρήτο Στάδιο Ηρακλείου.

«Έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε σε συλλαλητήριο τη Δευτέρα, με πρόθεση να κλείσουμε τα λιμάνια και τα αερδορόμια. Όταν συναντηθούμε τη Δευτέρα 11:30 ώρα θα πάρουμε και τις τελικές αποφάσεις, δήλωσε Βασίλης Μανούρας, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων.

