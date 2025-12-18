Μενού

Μπλόκα αγροτών: Τι θα γίνει από την Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Γιορτές με μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς φέτος. Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και ποιες δράσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή.

Το αγροτικό μπλόκο στην Νίκαια | In Time / Γιώργος Κυδωνάς
Χριστούγεννα στα μπλόκα αναμένεται να κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, έπειτα από την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) που συνεδρίασε στον Λευκώνα Σερρών.

Μπλόκα σε παρακαμπτήριους - Ανοίγουν τα διόδια οι αγρότες

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ και μέλος της ΠΕΜ, Ρίζος Μαρούδας, το πρωί της Παρασκευής 19/12 θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση για τη δίκη των Τεμπών στη Λάρισα, προκειμένου συγγενείς και συμμετέχοντες στη δίκη να περάσουν ανεμπόδιστα από τα μπλόκα των αγροτών.

Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00 και μετά, σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών, στέλνοντας σαφές μήνυμα για ανυποχώρητη πάλη.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα ανοίξουν τα διόδια σε όλη τη χώρα «για να βοηθήσουμε και να συμβάλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών, για να μην πληρώνουν τα πανάκριβα διόδια στους εθνικούς δρόμους που έχουν χτισεί με τα χρήματά μας, διευκολύνοντας έτσι τον ελληνικό λαό», ανέφερε ο κ. Μαρούδας.

«Με τον αγώνα μας δεν κλείνουμε δρόμους, αντίθετα ανοίγουμε τον δρόμο και για τη δική μας επιβίωση και για τον ελληνικό λαό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας.

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μπλόκα αγροτών

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα 22/12 θα υπάρξουν νέες δράσεις στα μπλόκα και από την Τρίτη 23/12 η διέλευση θα είναι ανοιχτή για όλους κατά τις ημέρες των γιορτών, προκειμένου «όλοι να κάνουμε γιορτές στα σπίτια μας»

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει με ασφάλεια και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτή την κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει απέναντί της όλη την κοινωνία και να δώσει λύση», είπε χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας.

Καταληκτικά, μίλησε για τους... «καλικάτζαρους», όσους δηλαδή προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των αγροτών και να σπάσουν τα μπλόκα.

