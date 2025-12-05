Μπλόκο αγροτών στις Σέρρες: Επ’ αόριστον αποκλεισμός στην Εγνατία – Κλειστός ο κόμβος Κερδυλλίων

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων - Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Διαβάστε ακόμα: Ένταση με τους αγρότες στα Πράσινα Φανάρια: Χημικά από την αστυνομία

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.