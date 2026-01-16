Μπλόκο Προμαχώνα: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπροσώπων που θα συναντηθούν με τον Μητσοτάκη

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα που πρόκειται να εκπροσωπήσουν το μπλόκο του Προμαχώνα στη συνάντηση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Ο αγρότης Γιάννης Τουρτούρας και ο κτηνοτρόφος Τάσος Γκιοργκίνης είναι εκείνοι που θα αναλάβουν να μεταφέρουν τα αιτήματα των Σερραίων αγροτών στην πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτές τις μέρες ο Προμαχώνας είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα και αυτό ισχύει μέχρι και την επόμενη Τρίτη.

Οι Σερραίοι εκπρόσωποι του μπλόκου του Προμαχώνα στη συνάντηση της Δευτέρας πρόκειται να θέσουν στο τραπέζι θέματα που αφορούν το Νομό Σερρών όπως το ιδιοκτησιακό, την ανταλλαγή χωραφιών, το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και των δεσμευμένων ΑΦΜ που έχει αφήσει αγροτές απλήρωτους, τους διοικητικούς ελέγχους αλλά και θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, όπως ο εμβολιασμός των προβάτων.

Οι Σερραίοι εκπρόσωποι του μπλόκου του Προμαχώνα, την επόμενη μέρα της συνάντησης πρόκειται να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους και την ίδια ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το αν αποχωρήσουν με τα τρακτέρ τους από τον Μεθοριακό σταθμό ή θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.