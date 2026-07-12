Μπλόκο σε 2 τόνους επικίνδυνων γαλακτοκομικών - Το φορτηγό δεν είχε καν ψύξη

Οι Αρχές έλαβαν μπλόκο σε εμπόρευμα με ακατάλληλα γαλακτοκομικά προϊόντα, από τη Βουλγαρία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ έκαναν έλεγχο σε μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως μετέφερε παρανόμως πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα προϊόντα μεταφέρονταν χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, το όχημα κινούνταν υπέρβαρο κατά 1.500 κιλά.

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε επικίνδυνο φορτίο με γαλακτοκομικά | ΑΑΔΕ

Με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης.

Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις για το υπέρβαρο του φορτίου και την επικινδυνότητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και στο οδικό δίκτυο.

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε επικίνδυνο φορτίο με γαλακτοκομικά | ΑΑΔΕ

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ειδικών αναλυτών ΔΕΟΣ αποσκοπεί στην καταστολή της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δημοσίων εσόδων.