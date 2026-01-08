Μενού

Μπλόκο Θήβας: Κλειστός ο παράδρομος της Εθνικής Οδού - «Θα συνεχίσουμε επ' αόριστον, όσο η κυβέρνηση επιμένει»

Αιφνιδιαστικό μπλόκο αγροτών της Θήβας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, με προαναγγελία νέων αποκλεισμών και συνέχιση επ’ αόριστον.

Μπλόκο αγροτών στην Θήβα | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση, οι αγρότες της Θήβας προχώρησαν στο κλείσιμο του παράδρομου της Εθνικής Οδού στο ύψος της αερογέφυρας Μουρικίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνο Παπαδάκη και Κώστα Καφέ, η αστυνομία έχει αποκλείσει αρκετές παρακαμπτήριες οδούς, εμποδίζοντας τη μετακίνησή τους προς άλλα σημεία.

Με πληροφορίες από το orange press agency, oι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προαναγγέλλοντας νέους αποκλεισμούς μέσα στη μέρα. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να παραταθούν επ’ αόριστον, όσο –όπως λένε– η κυβέρνηση επιμένει στη στάση της.

