Μπλόκο της ΕΛΑΣ στα διόδια για το ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Βούλγαροι οπαδοί κυκλοφορούσαν με μαχαίρια

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων, πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena, για τα προκριματικά του Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια ελέγχων στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.