Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση της Αχαρνών για ένα φανάρι: «Ραντεβού» για καβγά έδωσαν οδηγοί

Η Αχαρνών έγινε προς στιγμή...ρινγκ πυγμαχίας χθες (25/9), όταν δύο οδηγοί, οι οποίοι είχαν μάλιστα δώσει «ραντεβού» για να λύσουν τις διαφορές τους, άρχισαν να διαπληκτίζονται άγρια στη μέση του δρόμου.
Το περιστατικό ξεκίνησε σε φανάρι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν ένας οδηγός ΙΧ και ένας δικυκλιστής, είχαν φτάσει έχοντας ήδη κανονίσει τον τόπο και τον χρόνο του «ματς».
Οι δύο αντίπαλοι άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, σαν να ήταν αυτή η ρουτίνα τους, και ξεκίνησαν έναν άγριο καβγά, με μπουνιές κλωτσιές, σκίζοντας τα ρούχα τους, και πέφτοντας στο οδόστρωμα πάνω στην ένταση.
Ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης, μπροστά στα μάτια του οποίου εκτυλίχθηκε το περιστατικό κατάφερε, αφού σιγουρεύτηκε πως οι δύο αντιδικούντες δεν έφεραν κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο, να μπει ανάμεσά τους και να σταματήσει το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Αναφέρεται πως λόγος της αντιδικίας, ήταν η προτεραιότητα κατά το ξεκίνημα των δύο οδηγών σε ένα προηγούμενο φανάρι.
