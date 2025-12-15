Μπουρνάζι: «Σηκωτοί» δύο νεαροί από κλαμπ λόγω κατάχρησης αλκοόλ - Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Ερωτηματικά εγείρονται για τον τρόπο λειτουργίας ενός κλαμπ στο Μπουρνάζι, στο οποίο, το βράδυ του Σαββάτου (13/12), έλαβαν χώρα δύο ξεχωριστά περιστατικά κατάχρησης αλκοόλ που έχρηζαν νοσηλείας.
Όπως μεταφέρει το Action 24, τα δύο συμβάντα σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, που συνιστά ώρα αυξημένης κίνησης στη δημοφιλή πλατεία. Ένας 17χρονος που είχε μπει στο κλαμπ, και όπως φαίνεται του δόθηκαν ποσότητες αλκοόλ παρά την ηλικία του, μέθυσε έως ότου χρειάστηκε να διακομισθεί.
Το ίδιο συνέβη και με άναν 18χρονο, ο οποίος λόγω ακραίας κατανάλωσης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Η αστυνομία κλήθηκε και έσπευσε στην επιχείρηση, όπου συνέλαβε τον 47χρονο υπεύθυνο, ο οποίος κατηγορείται για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.
