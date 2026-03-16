Μπρίκι «Μέντωρ»: Σημαντική ανακάλυψη στο ναυάγιο του Έλγιν - Ανεκτίμητο θραύσμα από γλυπτό

Αντικείμενα από τον εξαρτισμό, θραύσματα σκευών καθημερινής χρήσης, αλλά και από την εξωτερική επιχάλκωση του πετσώματος, καθώς κι ένα θραύσμα μαρμάρινης πλάκας με διακοσμητική σταγόνα, από το πολύτιμο ναυάγιο του πλοίου «Μέντωρ», είναι μερικά από τα ευρήματα της φετινής συστηματικής υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Η έρευνα συνεχίσθηκε το 2025, υπό την διεύθυνση του αρχαιολόγου, Δρ. Δημητρίου Κουρκουμέλη-Ροδοστάμου, αναπληρωτή προϊστάμενου της Υπηρεσίας, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ, που βυθίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802 έξω από το λιμάνι του Αβλέμονα στα νοτιοανατολικά των β, ήταν ένα από τα ιδιόκτητα πλοία του Λόρδου Έλγιν, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για την κλοπή αρχαιοτήτων, μεταξύ άλλων και μέρους του γλυπτού αρχιτεκτονικού διακόσμου των μνημείων της Ακρόπολης.

Μπρίκι «Μέντωρ»: Νέες αρχαιότητες στο ναυάγιο του Έλγιν

Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο διερευνήθηκαν περιοχές δυτικά και βόρεια από το σωζόμενο σκαρί του πλοίου, σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ

Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται θραύσμα γλυπτού διακόσμου προερχόμενο από το πολύτιμο φορτίο που μετέφερε το μπρίκι ΜΕΝΤΩΡ και το οποίο στην πλειονότητά του ανελκύσθηκε κατά την πρώτη ναυαγιαιρεσία του 1802. Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και η περαιτέρω μελέτη θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το μνημείο από το οποίο προέρχεται.

Στην υποβρύχια ανασκαφή περίοδο του 2025 συμμετείχαν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, όπως αρχαιολόγοι, θαλάσσιοι βιολόγοι, εκπαιδευτές καταδύσεων, υποβρύχιοι φωτογράφοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, τεχνικοί βυθού και συγκεκριμένα οι:

Δρ. Αλέξανδρος Τούρτας, Δρ. Έλενα Μπονέλου, Άρης Μιχαήλ, Δρ. Γιάννης Ίσσαρης, Δρ. Ελπίδα Καραδήμου, Βασίλης Τσιαΐρης (ΜΑ), Χρύσα Φουσέκη, Ειρήνη Μάλλιου, Σπύρος Μουρέας, Γιώργος Μπουζαλάκος, Στέφανος Κόντος, Μανουήλ Κουρκουμέλης, Μαρία Τσόκλα.