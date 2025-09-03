Μενού

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή με αστυνομικούς και μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες

Επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών και μεθυσμένων τουριστών σημειώθηκε στη Μύκονο.

συμπλοκή Μύκονος
Συμπλοκή στη Μύκονο | Giannelis Christos / Facebook
Άγρια συμπλοκή με αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες σημειώθηκε στη Μύκονο, έξω από κατάστημα εστίασης του νησιού.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, επρόκειτο για μεθυσμένους τουρίστες έξω από μπεργκεράδικο που αντέδρασαν σε προσαγωγή τους και έτσι ακολούθησε χάος.

Το βίντεο ανήρτησε ο youtuber Χρήστος Γιαννέλης και καταγράφει τη συμπλοκή με φωνές, βρισιές, γροθιές, κλωτσιές, σπρωξίματα και κεφαλοκλειδώματα.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και οδήγησαν τους μεθυσμένους Ιταλούς στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία πλευρά δεν ήθελε να υποβάλει μηνύσεις και έτσι το συμβάν έληξε.

