Μύκονος: Διέφυγε τον κίνδυνο ο 25χρονος Βραζιλιάνος - Καταγγελία της οικογένειας για fake news

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 23χρονος Βραζιλιάνος, σε πισίνα πολυτελούς σουίτας στη Μύκονο, την ώρα που η οικογένεια του 25χρονου φίλου του εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Μεταξύ άλλων, η οικογένεια του 25χρονου Βραζιλιάνου ενημέρωσε πως είναι καλύτερα, παρόλο που δεν έχει διαφύγει πλήρως τον κίνδυνο, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για ψευδή δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία για το συμβάν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, επισημαίνει πως ο 25χρονος δεν γνωρίζει πως ο 23χρονος έχασε τη ζωή του στην πισίνα πολυτελούς σουίτας στη Μύκονο, ζητώντας επίσης να σεβαστεί η μνήμη του νεαρού φίλου του.

Μύκονος: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 25χρονου

«Η κατάσταση του Ράιαν έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχει επαφή με το περιβάλλον. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ωστόσο για τον θάνατο του Γιάγκο.

Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Πρεσβεία και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Αυτήν τη στιγμή, προέχει να διατηρηθεί η μνήμη του Γιάγκο και να μην ταλαιπωρηθεί η οικογένεια και οι φίλοι του, λόγω ψευδών πληροφοριών.

Ζητάμε απ' όλους να μην διακινούν αναλήθειες και να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας».

Μύκονος: Το χρονικό του πνιγμού

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν ένας 25χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την ιδιωτική πισίνα του δωματίου που διέμενε με τον 23χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του ξενοδοχείου κινητοποιήθηκε όταν άκουσε φωνές και παρατήρησε υπερχείλιση νερού από την πισίνα.

Λίγο αργότερα, ένα ζευγάρι τουριστών από την Ινδία, που βρισκόταν στη βεράντα του δωματίου, εντόπισε τον 25χρονο στον πυθμένα της πισίνας και τον 23χρονο να προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στην επιφάνεια, καλώντας σε βοήθεια.

Άμεσα ανέσυραν τους δύο άνδρες από το νερό. Ο 25χρονος ήταν ήδη νεκρός, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.