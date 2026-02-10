Μύνημα ελπίδας από τον δήμαρχο του Άη Στράτη: «Θα τον πατήσουμε τον καρκίνο - Καθυστέρησα αλλά είχα τύχη»

Το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα βρίσκεται ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος πριν από περίπου έναν μήνα είχε προκαλέσει συγκίνηση σε όλη τη χώρα, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τις απαραίτητες θεραπείες.

Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο κ. Σινάνης μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη πορεία από τη στιγμή της διάγνωσης έως σήμερα, αλλά και για το κύμα στήριξης που δέχθηκε από πολίτες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, μετά τη διάγνωση κρίθηκε αναγκαία η μετακίνησή του από το νησί στην πρωτεύουσα, ώστε να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες εξετάσεις και να καθοριστεί το θεραπευτικό του πλάνο.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, έπρεπε να φύγω από τον Άη Στράτη και να έρθω στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «για να πατήσουμε τον καρκίνο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα υγείας του, εξήγησε πως για μεγάλο διάστημα υπέφερε από πόνο στο πόδι, χωρίς αρχικά να του δώσει ιδιαίτερη σημασία. «Με πονούσε το πόδι για πολύ καιρό, μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε να κάνω μαγνητική. Εκεί ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της πρόληψης, παραδεχόμενος ότι ο ίδιος δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις. «Πάντα έβαζα κάτι άλλο πάνω από την υγεία μου, κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και αν πονάει το δάχτυλό σου, οφείλεις να το ελέγξεις. Καθυστέρησα, αλλά από τύχη δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα πολύ χειρότερα», τόνισε.

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου αναφέρθηκε, επίσης, στα δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε μετά τη δημόσια εξομολόγησή του. «Όταν μοιράστηκα το πρόβλημά μου με τον κόσμο, δέχθηκα απίστευτη αγάπη, ακόμη και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η εμπειρία αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. «Πάντα ήμουν αισιόδοξος, αλλά πλέον θα αντιμετωπίζω τη ζωή με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», κατέληξε.