Το μυστικό χωριό της Χαλκιδικής που κάθε καλοκαίρι γίνεται θερινό σινεμά

Ο Παρθενώνας στη Σιθωνία, χτισμένος στις πλαγιές του Ίταμου, με πέτρινα σπίτια, λιγοστά σοκάκια και θέα που φτάνει μέχρι τον Τορωναίο Κόλπο, ο ιστορικός οικισμός της Χαλκιδικής έχει καταφέρει τα τελευταία δέκα χρόνια να συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ιδιαίτερες καλοκαιρινές κινηματογραφικές εμπειρίες της Ελλάδας: το Parthenώn Film Festival.
Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων του φεστιβάλ, η Μάγδα Βλάχου, μία από τους ανθρώπους που το διοργανώνουν, μας ξεναγεί όχι μόνο στο φεστιβάλ αλλά και στο ίδιο το χωριό.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα: Αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα - Γίνονταν εργασίες στα θεμέλια
- Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ξεκίνησε η πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο δικαιούχους
- «Έζησα από κοντά τον καύσωνα στις Βρυξέλλες και έμοιαζε με επεισόδιο Black Mirror»
- Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.