Μυστήριο με άσπρο αφρό που κάλυψε λίμνη στην Κοζάνη - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Ανησυχία στους επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η εμφάνιση άσπρου αφρού σε σημεία της Λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Γιαντζής, που βρέθηκε στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένων μετρήσεων που τίθενται σε εφαρμογή μέσω σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εμφανίζεται καθησυχαστικός.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του, το φαινόμενο του αφρού δεν συνδέεται με επικίνδυνη ρύπανση, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι ότι οφείλεται σε φυσικές διεργασίες του νερού, όπως η παρουσία οργανικής ύλης ή μικροοργανισμών.

Οι σχετικές μετρήσεις και η παρακολούθηση της λίμνης βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος.

Τις επόμενες ημέρες το πρόκειται να βγει πόρισμα με περισσότερα στοιχεία για το φαινόμενο του άσπρου αφρού που εντοπίστηκε στη Λίμνη Πολυφύτου, καθώς σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία νερού από τα συνεργεία που βρίσκονται στην περιοχή.

Τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση και τα αποτελέσματα θα δώσουν απαντήσεις στο πού οφείλεται ακριβώς το φαινόμενο.

Ο κ. Γιαντζής επισημαίνει ότι η τελική εκτίμηση θα βασιστεί στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Μέχρι τότε, οι ειδικοί συνεχίζουν την παρακολούθηση της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου σύμφωνα με τις πρώτες επιτόπιες εκτιμήσεις.