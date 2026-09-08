Κυψέλη: «Βρήκα τα οστά κυνηγώντας την μπάλα» - Συγκλονίζει ο προπονητής που ανακάλυψε τον σκελετό

Ένα άστοχο σουτ με τη μπάλα να φεύγει έξω από το γήπεδο και να καταλήγει σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο, έγινε ο λόγος ώστε να εντοπιστούν σήμερα το μεσημέρι τα οστά ενός ανθρώπου στην Αλεπότρυπα στην Κυψέλη.

Στον εντοπισμό τους οδηγήθηκε ο προπονητής τοπικής Ακαδημίας ποδοσφαίρου που εξασκούταν εκείνη την ώρα. Όπως αναφέρει στο Orange Press Agency, την ώρα που πήγε να πιάσει τη μπάλα, είδε μπροστά του μια σακούλα, η οποία ήταν σκισμένη απο πάνω κι ήταν φανερό ότι περιλάμβανε λείψανα.

Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.

Κυψέλη: «Προεξείχε η μπλε σακούλα - Εξείχε κάτι σαν λείψανο»

Την περιγραφή του περιστατικού και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν μπροστά του τα ανθρώπινα οστά δίνει ο διευθυντής της Ακαδημίας, μιλώντας στο Orange Press Agency:

«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο.

Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», αναφέρει.

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Όπως εξηγεί, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.

«Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημειώνει.

Στη συνέχεια, όπως λέει, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».

Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρινίζει ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.