Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να απολογηθεί στον Ειδικό Ανακριτή καθώς κατηγορείται πως ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπησε σε κρουαζιερόπλοιο όπως αναφέρει το dikastiko.gr.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 37χρονος

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψης εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και τα πλημμελήματα της πραγματοποίησης ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινης υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Στον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν είχε υπερασπιστή, διορίστηκε από τον Ανακριτή ο δικηγόρος Σπύρος Πανταζής, ενώ όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απολογία δόθηκε με την βοήθεια μεταφραστή.

Σε δήλωση του ο κ. Πανταζής ανέφερε για τον 37χρονο:

«Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.

Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά, που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

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Το χρονικό της σύλληψής του

Η σύλληψή του έγινε μετά από παράλληλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και την Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με την κωδική ονομασία «Οντιν».

Ο 37χρονος έχει καταγωγή από την Λωρίδα της Γάζας και είναι πατέρας δύο παιδιών. Έμενε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Συγκατοικούσε με τρεις ομοεθνείς του. Σημειώνεται ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς, στην Μαλαισία, με αντικείμενο την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικούς διαλύτες, λιπάσματα και άλλες, χημικές ουσίες που πωλούνται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Οι ελληνικές Αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες για τις επαφές του 37χρονου και τον είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση.

Η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αντιτρομοκρατική ότι την Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο, και ότι στην περιοχή μένει ένα μέλος της Χαμάς.

Οι Αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ ακολούθησαν έρευνες τόσο στο δωμάτιό του, στον Άγιο Νικόλαο, όσο και σε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια.

Εκεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν και κατάσχεσαν μια θερμαινόμενη πλάκα, μια ζυγαριά ακριβείας, καθώς και γυάλινους ογκομετρητές και δοσομετρητές για την επεξεργασία των χημικών.

Τα ευρήματα εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ εξετάζεται και το κινητό τηλέφωνο του Παλαιστίνιου.