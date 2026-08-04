Μυστήριο στη Μυτιλήνη: Νεκρός 52χρονος μέσα σε πηγάδι

Νεκρός βρέθηκε χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 11.00 το βράδυ, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος ένας 52χρονος.
Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειας του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να ποτίσει καλλιέργειες του, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ιατροδικαστής.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
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