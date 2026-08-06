Μυστράς: Ακόμα και σήμερα η εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον 90χρονο σε καταψύκτη - Τι υποστηρίζει ο γιος

Το κουβάρι της υπόθεσης που έλαβε χώρα στον Μυστρά αναμένεται να ξετυλίξουν οι Αρχές με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι οποίες αναμένονται μέχρι και σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου και πρόκειται να δώσουν φως στις συνθήκες κάτω τις οποίες η σορός του ηλικιωμένου άνδρα μπήκε σε καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης δεν είχε καταστεί δυνατή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, καθώς η σορός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βαθιά κατάψυξη, γεγονός που δυσχεραίνει την εξέταση.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν εμφανή ίχνη κακοποίησης. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμη ανοιχτά, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία τόσο στον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου όσο και στον ακριβή χρόνο που επήλθε. Ακόμη ερευνάται εάν ο θάνατος σημειώθηκε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου ή αν το χρονικό διάστημα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

«Κλειδί» η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου

Παράλληλα, ο 55χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή, ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή από εκείνη που είχε αρχικά δώσει. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι οι πράξεις του δεν αφορούσαν το οικονομικό, αλλά συνδέονταν με την ιδιαίτερη, όπως ισχυρίζεται, σχέση που είχε με τους γονείς του.

Στο μεταξύ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κατάθεση της αδελφής του 55χρονου, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατηρούσε σχέσεις τα τελευταία χρόνια, να είναι καθοριστική.

Η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία της με τον τρόπο φροντίδας των ηλικιωμένων γονέων τους, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός της δεν τους είχε μεταφέρει σε κατάλληλη δομή φροντίδας, αλλά τους διατηρούσε στο σπίτι.

Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες συγγενικών προσώπων.