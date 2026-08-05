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Μυστράς: Κομβικό το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον ηλικιωμένο στον καταψύκτη - Ο ρόλος της οικογένειας

Κομβικής σημασίας φαίνεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ ερωτήματα εγείρονται για τα άλλα μέλη της οικογένειας που δεν αναζήτησαν τον ηλικιωμένο.

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Περιπολικά της αστυνομίας | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Κρίσιμο αναμένεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής για την αιτία θανάτου του ηλικιωμένου στο Μυστρά, σε μια υπόθεση που προκαλεί αίσθηση αλλά ανακύπτουν και πολλά ερωτήματα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να αναδείξει αν προήλθε ο θάνατος από φυσικά αίτια αλλά και το χρονικό διάστημα στο οποίο ο 55χρονος υπέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του. Αν είναι δυόμιση χρόνια όπως αυτός ισχυρίζεται ή είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνει ιατροδικαστική καθότι η σορός του ηλικιωμένου άντρα βρισκότανε σε προχωρημένη κατάσταση, ενώ σημειώνεται πως έχουν ζητηθεί και ιστολογικές εξετάσεις από τη σορό του ηλικιωμένου και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο.

Τα ερωτήματα και το προανακριτικό έργο είναι αρκετά, καθώς συνεχίζεται η προανάκριση από το τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων της Ασφάλειας της Σπάρτης. Ερωτήματα προκύπτουν γιατί άλλα μέλη της οικογένειας όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν αναζητήσει τον πατέρα. Η αδερφή ανέφερε επίσης πως αναζητούσε τον πατέρα της, ενώ δεν είπε τίποτα παραπάνω, ωστόσο και η ίδια θα καταθέσει στις Αρχές.

Η τοπική κοινωνία του Μυστρά παραμένει συγκλονισμένη, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που δεν έχει προηγούμενο.

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