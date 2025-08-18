MyStreet: Online η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαιρεσιών στον δημόσιο χώρο

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή εφαρμογή «MyStreet», η οποία επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες στον δημόσιο χώρο.

Η εφαρμογή, που ακολουθεί το πρότυπο της επιτυχημένης «MyCoast», στοχεύει στην ενίσχυση της τήρησης των κανόνων χρήσης κοινόχρηστων χώρων και οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εποπτεία της καθημερινότητας των πόλεων.

Η εφαρμογή MyStreet δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να ελέγχουν τις άδειες παραχώρησης | App MyStreet

Μέσω του «MyStreet», οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν επώνυμες καταγγελίες για παραβάσεις, όπως η κάλυψη πεζοδρομίων με τραπεζοκαθίσματα χωρίς άδεια ή η υπέρβαση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών μέτρων.

Οι καταγγελίες αυτές οδηγούν σε ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 60.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι παραβάτες χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς για άδειες χρήσης δημόσιου χώρου για διάστημα δέκα ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε 476 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 14 δήμους, το 77% των περιπτώσεων αφορούσε παραβάσεις, με το 50% των επιχειρήσεων να μην διαθέτουν καν άδεια και το 27% να έχουν υπερβεί τα δηλωμένα τετραγωνικά.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της καταγγελίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.