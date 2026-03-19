Μυτιλήνη: Είπαν το στρείδι «στρειδάκι» - Κατασχέθηκε ένας τόνος οστράκων για παράνομη διακίνηση

Στη κατάσχεση ενός περίπου τόνου οστράκων προχώρησαν στο λιμάνι της πόλης, στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου στη Μυτιλήνη.

Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν 257 κιλά κυδώνια και 640 κιλά χάβαρα. Ακολούθησε η κατάσχεση γιατί βρέθηκαν να διακινούνται με φορτηγά ψυγεία οχήματα, χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της αλιευτικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας τους.

Από τη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης πέραν της κατάσχεσης κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.