Μυτιλήνη: Χωρίς επιβάτες και φορτίο αναχώρησε το πλοίο για Πειραιά λόγω του μπλόκου των αγροτών

Λόγω του μπλόκου των αγροτών/taxonomy/term/1030 που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και ζητώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, το πλοίο «Διαγόρας» αναχώρησε χωρίς επιβάτες και φορτίο από το λιμάνι της Μυτιλήνης για το προγραμματισμένο δρομολόγιο Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Aeolos.TV, εκτός πλοίου έμειναν 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 45 επιβατικά οχήματα, ενώ το «Διαγόρας» συνέχισε κανονικά την πορεία του προς Χίο και Πειραιά.
