«Να φύγουν από το χωριό, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους»: Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη

Στα κανάλια μιλάει, μία ημέρα μετά την κηδεία του γιου της, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη. Του 39χρονου που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είπε στο Action 24 πως έστησαν ενέδρα στον γιο της και τον σκότωσαν εν ψυχρώ, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες πως αυτοί έβαλαν βόμβα στο σπίτι. Είπε πως «μπορεί να το έκαναν και μόνοι τους».

«Εγώ κατέω πως έχασα το παλικαράκι μου, το παιδί μου, το αντράκι μου. Γύρω γύρω έπαιζαν (σ.σ.: πυροβολούσαν), είχαν τυλίξει το σπίτι του παιδιού μου, εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν, ήταν εν ψυχρώ εκτέλεση» είπε αρχικά.

Η ίδια ανέφερε νωρίτερα πως τα μέλη της άλλης οικογένειας «συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν (σ.σ.: η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Μπήκανε μεσίτες, μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα μέλη της άλλης οικογένειας «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν «π@@@@@@», της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε». Μάλιστα, κατά την ίδια, «τραυματίστηκαν αναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

Απαντώντας στην ερώτηση για το πώς θα είναι η επόμενη ημέρα στο χωριό, η μητέρα του 39χρονου είπε πως απαιτεί να φύγει η άλλη οικογένεια από την περιοχή. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό», είπε χαρακτηριστικά.

Αργότερα τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη μίλησαν και στον ΣΚΑΪ υποστηρίζοντας πως ο γιος του ήταν μόνος του και τα μέλη της άλλης οικογένειας του είχαν στήσει ενέδρα.

