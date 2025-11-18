«Να κάτσω να πάρω μία ανάσα, άφησαν και σκαμπό»: Θεούλης δημοσιογράφος διδάσκει την τέχνη του ρεπορτάζ

Μία νότα ευφυϊάς και χιούμορ έδωσε δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ στην εκπομπή Live You, μεταφέροντας ρεπορτάζ από τον Ασπρόπυργο για «τάφρο θανάτου», στη μέση κεντρικού δρόμου, στην οποία έπεσαν μέσα δύο αυτοκίνητα.

Την περασμένη Τετάρτη έσκαψαν μία μεγάλη τρύπα, τόσο σε μήκος όσο και σε βάθος, ωστόσο την παράτησαν ανοικτή, χωρίς κανένα μέτρο προειδοποίησης. Ούτε κώνους, ούτε φώτα, ούτε τίποτα. Μόλις χτες πήγε ο Δήμος - και μετά από καταγγελίες γιατί έπεσαν μέσα δύο αυτοκίνητα - και έβαλε κορδέλες.

Την ώρα του ρεπορτάζ και περιγράφοντας όλα αυτά, ο δημοσιογράφος λέει στη Μαρία Αναγνωστοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε: «Θα σας τα πω όλα. Καθίστε να κάτσω να πάρω μία ανάσα, άφησαν και σκαμπό εδώ» και... κάθισε, μεταφέροντας από εκεί το ρεπορτάζ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα αποζημιώσει τους οδηγούς που έπεσαν μέσα στη τρύπα;



