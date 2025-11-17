Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος του επεισοδίου με τους αστυνομικούς: «Βίωσα εξευτελισμό»

Η Ράνια Καρατζαφέρη, η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς μετά το μπλόκο στην Αττική Οδό και την εξύβριση και απειλή, όπως οι ίδιοι την κατήγγειλαν, λύνει τη σιωπή της και καταθέτει τη δική της άποψη για τα όσα συνέβησαν ξημερώματα Σαββάτου (15/11).

Η Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε πρώτη φορά δημόσια, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», σχολιάζοντας πως έχουν γραφτεί «τέρατα». Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικοί δεν έκαναν κανένα σήμα για να σταματήσουν και όταν εν τέλει βρέθηκαν σε κόκκινο φανάρι, τότε τους περικύκλωσαν και ξεκίνησαν να τους φωνάζουν.

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχα την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του.

Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε και είδαμε πίσω μας δύο περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δεν μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο, δεν μας κόρναραν. Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν πέντε αστυνομικοί από τα δύο περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν εγκληματίες, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως.

Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν «βγες έξω». Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”».

Για τις απειλές αλλά και τις βρισιές και για τις οποίες συνελήφθη, η δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι πάνω στα νεύρα της, είπε λόγια που δεν έπρεπε να πει.

«Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά».

Η Ράνια Καρατζαφέρη σχολίασε ακόμη πως βίωσε εξευτελισμό κατά την κράτησή της στο αυτόφωρο.



