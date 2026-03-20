«Ναι» σε όλα: Η ορκωμοσία που κατέληξε σε μονόπετρο – Η έκπληξη του Βασίλη στην Έλενα

Η χθεσινή ημέρα (19/3) στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο δεν ήταν απλώς μια τελετή αποφοίτησης, ήταν η αρχή ενός νέου κεφαλαίου που κανείς από τους παρευισκόμενους δεν θα ξεχάσει σύντομα.
Η Έλενα, νέα πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας, ανέβηκε στην εξέδρα για να παραλάβει τον καρπό των κόπων της, περιτριγυρισμένη από τα παραδοσιακά πανό, τις ανθοδέσμες και τις επευφημίες φίλων και συγγενών. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη δεν κρυβόταν μέσα στον πάπυρο του πτυχίου της.
Λίγο μετά την επίσημη τελετή, ο σύντροφός της, Βασίλης, αποφάσισε να κάνει τη στιγμή πιο ξεχωριστή. Με φόντο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του, προσφέροντάς της ένα μονόπετρο και ζητώντας της να μοιραστούν το υπόλοιπό της ζωής τους. Η Έλενα, φανερά συγκινημένη και ξαφνιασμένη, είπε το πολυπόθητο «ναι».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του goodnet.gr, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από χαρά, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η νεαρή Κοινωνιολόγος αποχώρησε από το ίδρυμα όχι μόνο με τις ακαδημαϊκές περγαμηνές στο χέρι, αλλά και με την υπόσχεση μιας κοινής ζωής.
