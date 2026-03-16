Νάουσα: Δολοφόνησαν σκύλο με φόλα στο κέντρο της πόλης - Ξεψύχησε μπροστά σε δεκάδες περαστικούς

Άλλη μια δολοφονία σκύλου με φόλα έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα, η οποία δεν έχει τέλος στην Ελλάδα. Το απόγευμα της Πέμπτης (12/03) σε κεντρικό σημείο της Νάουσας, κοντά σε σούπερ μάρκετ, ένας σκύλος ξεψύχησε, μπροστά σε δεκάδες άτομα.

«Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά δηλητηριάσεων και δολοφονιών αδέσποτων σκύλων στη Νάουσα», υποστηρίζει η πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι των ζώων», Βούλα Τζεβελέκου, μιλώντας στο Reader.

Όπως τονίζει το περιστατικό έγινε γύρω στις επτά το απόγευμα και το σκυλί μέσα σε επτά λεπτά είχε φύγει από τη ζωή. «Ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πλάσμα, το γνώριζαν όλοι στην πόλη και ήταν πάρα πολύ φιλικός. Δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν και τον ήξεραν όλοι με το όνομά του».

Επίσης αναρωτιέται «πώς γίνεται τόσα χρόνια να δηλητηριάζονται ζώα σωρηδόν και να μην έχει εντοπιστεί ούτε ένας υπεύθυνος» και διερωτάται «ποιος τελικά δεν κάνει σωστά τη δουλειά του».

Για το περιστατικό έχει γίνει μήνυση κατά αγνώστων και η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες, εξετάζοντας όποια στοιχεία έχουν προκύψει.

Ο σκύλος που δολοφονήθηκε στη Νάουσα | facebook.com/Voula Tzevelekou

Για την δολοφονία του «Γιάννη», (έτσι τον είχαν ονομάσει κάτοικοι της πόλης) τοποθετήθηκε δημόσια και ο Δήμος Νάουσας, καταδικάζοντας τη συγκεκριμένη πράξη θανάτωσης.