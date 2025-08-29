Νάξος: Εβραίοι καταγγέλλουν ταβέρνα για αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης – Η απάντηση του ιδιοκτήτη

Μία παρέα Εβραίων από το Λονδίνο που βρισκόταν σε διακοπές στη Νάξο ισχυρίστηκε ότι εκδιώχθηκε από ταβέρνα και ότι τούς αποκάλεσαν «δολοφόνους μωρών», όταν διαπληκτίστηκαν με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποστηρίζει τη Γάζα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η παρέα αποτελείτο από τρεις εβραϊκές οικογένειες και έκανε το γύρο των νησιών του Αιγαίου. Η 48χρονη Jude Lobb που εργάζεται στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, δειπνούσε με τον σύζυγό της Andrew και τις δύο έφηβες κόρες τους, οι οποίες είπαν ότι αρχικά απολάμβαναν τη βραδιά τους στην ταβέρνα.

Ωστόσο, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν μία από τις έφηβες της παρέας πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα και αφίσες, με τουλάχιστον μία να γράφει «μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ», όπως είπε.

Μία σερβιτόρα πλησίασε και είπε ότι ένας από την παρέα είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει μία αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο και επέπληξε τα άτομα λέγοντας ότι αυτό ήταν απαράδεκτο.

Η Lobb είπε ότι «η σερβιτόρα πλησίασε και την ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, επέλεξαν αυτό; Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: «Φύγετε από το εστιατόριό μου».

Η κ. Lobb ανέφερε επίσης: «Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν είναι σιωνιστές! Σιωνιστές! ... Φύγετε από το εστιατόριό μου».

Η παρέα έφυγε, αλλά η φασαρία συνεχίστηκε. «Καθώς φεύγαμε, μάς χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου», είπε η κ. Lobb.

«Το πιο φρικτό ήταν ότι μάς χειροκροτούσαν και μάς γιουχάρουν για να φύγουμε... Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», είπε.

Η Νικόλα Τζι, 50 ετών, που ήταν μέλος της ίδιας παρέας με τον σύζυγό της και τις δύο κόρες της, πρόσθεσε: «Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και αυτή η δημόσια ταπείνωση ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης ακολούθησε την ομάδα των 13 ατόμων μέχρι το πάρκινγκ, μαζί με αρκετούς πελάτες του εστιατορίου, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία». Μέρος από το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα της παρέας, που είχε αρχίσει να τον βιντεοσκοπεί.

Καθώς η παρέα των 13 έφευγε, η φασαρία συνεχίστηκε στο πάρκινγκ του εστιατορίου, όπου η πύλη είχε κλειδωθεί, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να μην μπορούν να φύγουν μέχρι να πληρώσουν το δείπνο. Τελικά, οι οικογένειες πλήρωσαν τον λογαριασμό.

Η κ. Gee πρόσθεσε: «Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά μετά ανησυχήσαμε ότι η αστυνομία θα ήταν με το μέρος τους», λέει η Nicola, η οποία ήταν με τον σύζυγό της Dan και τις κόρες της ηλικίας 18 και 16 ετών.

«Θέλαμε απλώς να φύγουμε από εκεί. Ανησυχούσα για την ασφάλειά μας, επειδή υπήρχαν πολλές φωνές και κραυγές και δεν ήξερα αν η κατάσταση θα επιδεινωνόταν ακόμη περισσότερο. Απλά προσπάθησα να βάλω όλους στο αυτοκίνητο και να φύγουμε».

Η κ. Lobb είπε ότι το πιο δύσκολο πράγμα εκείνο το βράδυ ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχε επηρεάσει τις κόρες της.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ταβέρνας στη Νάξο

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε στη Daily Mail: «Όλα ήταν εντάξει μέχρι που κάποιος από την ομάδα αποφάσισε να σκίσει ένα μικρό αυτοκόλλητο που έγραφε "μποϊκοτάρετε το απαρτχάιντ του Ισραήλ", μια δήλωση που αναφέρεται προφανώς στην αποτρόπαια κατάσταση στη Γάζα.

Η σερβιτόρα που το είδε είπε σε αυτό το άτομο ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει, καθώς πρόκειται για ιδιωτική περιουσία. Μία από τις γυναίκες της ομάδας αντέδρασε αρκετά έντονα στην πολιτική μας άποψη σχετικά με τις γενοκτονικές πρακτικές και πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές εναντίον των Εβραίων γενικά και ότι το φαγητό είναι απαίσιο.

«Την αποκαλέσαμε σιωνιστική υποστηρίκτρια των εγκλημάτων πολέμου και προσθέσαμε επίσης ότι υποστηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά ενάντια στις πολιτικές της φασιστικής ισραηλινής κυβέρνησης και τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις φρικαλεότητες.

Για να ξεκαθαρίσουμε, στα 26 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε συχνά κάνει δημόσιες δηλώσεις στο εστιατόριο για τοπικά ζητήματα.

Συχνά έχουμε γίνει στόχος για αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε. Αν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό, είναι ελεύθερος να μην έρχεται ή να μας κριτικάρει με ευγενικό τρόπο.

Όταν όμως κάποιος είναι επιθετικός και ασεβής προς εμάς, τους άλλους υπαλλήλους και τους άλλους πελάτες – οι οποίοι χειροκρότησαν την αποχώρησή του – νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να του ζητήσουμε να φύγει».

Η ανάρτηση της ταβέρνας

Σε ανάρτησή της, η ταβέρνα αναφέρει: «Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.

26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους;

Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους; Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!».