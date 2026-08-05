Νάξος: Η στιγμή που σκάφος κινείται ανεξέλεγκτα και «καβαλάει» δεμένα πλοιάρια

Σκάφος στη Νάξο, είχε ενεξέλεκτη πορεία και συγκρούστηκε με άλλα δύο που βρίσκονταν στο σημείο, δίπλα σε λουόμενους.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Συγκεκριμέμα, το ντοκουμέντο, που μεταφέρει το Mega, δείχνει τη στιγμή που ο χειριστής χάνει τον έλεγχο, πατάει καταλάθος το γκάζι και προσκρούει στα δύο πλοιάρια.