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Νάξος: Πατέρας νόμιζε ότι «έχασε το παιδί από το αμάξι» και τελικά το είχε ξεχάσει στο ξενοδοχείο

Τουρίστας στη Νάξο σήμανε συναγερμό νομίζοντας ότι έχασε το παιδί του από το αμάξι, ενώ το είχε αφήσει ασφαλές στο ξενοδοχείο.

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Newsroom
Νάξος
Η Νάξος | Pexels.com
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Ένα περιστατικό που ξεκίνησε ως απόλυτο θρίλερ και κατέληξε σε ανακούφιση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Νάξου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyclades24, όλα ξεκίνησαν όταν ένας αλλοδαπός τουρίστας έφτασε στον αερολιμένα του νησιού σε κατάσταση απόλυτης αλλοφροσύνης. Ο άνδρας, εμφανώς σοκαρισμένος, πλησίασε τους αστυνομικούς δηλώνοντας πως το παιδί του αγνοείται, εκφράζοντας μάλιστα τον φόβο ότι άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και απομακρύνθηκε χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Η μαρτυρία του σήμανε άμεσα συναγερμό στις Αρχές του αεροδρομίου, οι οποίες ξεκίνησαν τον σχεδιασμό για την ανεύρεση του ανήλικου. Ωστόσο, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον ταραγμένο πατέρα να κάνει μια κλήση στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου έμενε η οικογένεια, για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο προτού ξεκινήσουν σαρωτικές έρευνες.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, ο οποίος ξεκαθάρισε αμέσως το τοπίο: το παιδί δεν είχε εξαφανιστεί ποτέ. Βρισκόταν από την αρχή ασφαλές μέσα στο δωμάτιο.

Μετά τη λήξη του συναγερμού και έχοντας ανακτήσει την ηρεμία του, ο τουρίστας αποχώρησε από τον αερολιμένα για να γυρίσει στο ξενοδοχείο και να βρει το παιδί του.

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