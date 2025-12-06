Μενού

Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες νότια της Κρήτης

18 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Μια πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε 20 μετανάστες βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τους επιβαίνοντες, μόλις δύο κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι 18 εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού, μεταξύ των οποίων και σκάφος που αναχώρησε από το Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από ποια χώρα προέρχονταν, ωστόσο το πιθανότερο είναι να ξεκίνησαν από την Λιβύη μεταφέροντας μετανάστες από το Σουδάν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ