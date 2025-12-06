Μια πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε 20 μετανάστες βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τους επιβαίνοντες, μόλις δύο κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι 18 εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού, μεταξύ των οποίων και σκάφος που αναχώρησε από το Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από ποια χώρα προέρχονταν, ωστόσο το πιθανότερο είναι να ξεκίνησαν από την Λιβύη μεταφέροντας μετανάστες από το Σουδάν.