Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης – Έρευνες για ανήλικο

Σε εξέλιξη οι έρευνες για αγνοούμενο ανήλικο μετά από ναυάγιο στην Κρήτη, στο οποίο διασώθηκαν 13 άτομα.

λιμενικό
Λιμενικό | INTIME/ ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ενός ανήλικου που επέβαινε σε λέμβο με μετανάστες και βυθίστηκε ανοιχτά της Κρήτης.

Συνολικά 13 άτομα από τη Λιβύη διασώθηκαν στο Φαρμακονήσι, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων ένας ανήλικος αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σε άλλο περιστατικό, επίσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε η διάσωση 39 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια στον εμπορικό σταθμό.

