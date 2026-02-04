Πραγματογνώμονας εξηγεί το πώς σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς και 25 τραυματίες ανοιχτά της Χίου, όταν φουσκωτό διακινητή συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο κ. Νίκος Σπανός, εν αποστρατεία ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος και διεθνής πραγματογνώμονας, μίλησε στο Mega σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

«Τα ασφαλή συμπεράσματα είναι ότι ενημερώθηκε το σκάφος του λιμενικού σώματος για την ύπαρξη ύποπτου σκάφους εντός ελληνικών υδάτων, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας» σημείωσε.

Το σκάφος του Λιμενικού, όπως είπε, επιχείρησε «με ηχητικά και φωτεινά σήματα» να ζητήσει από τον χειριστή του φουσκωτού να το ακινητοποιήσει, αλλά εκείνος δεν υπάκουσε.

Το σκάφος του Λιμενικού που συγκρούστηκε με το φουσκωτό μεταναστών στη Χίο | Λιμενικό Σώμα

«Ο διακινητής δεν ανταποκρίθηκε, άρχισε καταδίωξη με μεγάλες ταχύτητες για να αποφύγει τη σύλληψη» είπε και εξήγησε πως το σκάφος ήταν περί 8-8,5 μέτρα με δύο εξωλέμβιες, γεγονός που του επέτρεπε να κινείται με «μεγάλες ταχύτητες, 30-35 ναυτικά μίλια, ακόμα και με κόσμο πάνω».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «σκληροί» διακινητές έχουν, στο παρελθόν, «ρίξει κόσμο από το σκάφος για να αποφύγουν τη σύλληψη». Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση.

Συνεχίζοντας την περιγραφή του είπε πως το φουσκωτό έκανε και «ελιγμούς» και στην προσπάθειά του αυτή - και λόγω έλλειψης εμπειρίας - «υπήρξε σφοδρή σύγκρουση. Χτύπησε την δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος που είναι πολυεστερικό».

Μετά τη σύγκρουση, οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα, οι περισσότεροι εκ των οποίων σοβαρά τραυματισμένοι από την σφοδρή σύγκρουση.

Όπως ενημέρωσε, υπάρχουν «απλές υλικές ζημιές στο σκάφος λιμενικού, ενώ το άλλο σκάφος έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Πλεύρης: «Μάχη απέναντι στους δολοφόνους διακινητές»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολίασε το περιστατικό μέσω τοποθέτησής του στη Βουλή, λέγοντας πως το «χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές».

Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του «στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Καταλήγοντας επεσήμανε πως θα αυστηροποιηθούν οι ποινές «για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Η κατάσταση των τραυματιών

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου, Χρήστος Τσιαχρής, παρείχε ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών.

Όπως είπε, πέντε από τους 25 τραυματίες είναι πιο βαριά τραυματισμένοι και βρίσκονται στη χειρουργική κλινική. Ορισμένοι νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Αναμένουμε αν χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή οποιουδήποτε χρειαστεί περαιτέρω φροντίδα σε άλλο νοσοκομείο» δήλωσε, και συμπλήρωσε: «Προς το παρόν, είναι πιθανό για δύο με τρία άτομα. Θα το κρίνουν οι γιατροί κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Όσοι είναι σε καλύτερη κατάσταση μπορεί να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των τραυματιών ήταν και δύο έγκυες γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς απέβαλαν.

Ο Χρήστος Τσιαχρής, ενημέρωσε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονται , σε καλή κατάσταση η μία, ενώ η άλλη υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά σε επέμβαση για την αποβολή του εμβρύου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Νωρίτερα σήμερα (04/02), το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στη Χίο.

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα» ανέφερε.

Αεροσκάφος στην έρευνα για τυχόν αγνοούμενους από την τραγωδία στη Χίο | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

«Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

»Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά» κατέληξε.