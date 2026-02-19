Ναυάγιο στη Χίο: Σε εξέλιξη η ανέλκυση της λέμβου - Το αίτημα του δικηγόρου του 31χρονου Μαροκινού

Το Λιμενικό Σώμα, έχει φτάσει στην ευρύτερη περιοχή του Μυρσινιδίου στη Χίο, για την ανέλκυση της λέμβου που βυθίστηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου στο τραγικό ναυάγιο το οποίο στέρησε τη ζωή σε 15 άτομα.
Το σχετικό αίτημα κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής των προσφύγων – μεταναστών και έχει ήδη προφυλακιστεί.
Αίτημα που έκανε αποδεκτό η ανακρίτρια της υπόθεσης, έτσι ώστε να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού που είχε αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες.
- Οι ντιρεκτίβες της Δόμνας, το πάθημα του Ανδρουλάκη και η μεγάλη κινητοποίηση για Μαρινάκη στο Ψυχικό
- Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχοι ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερα ακόμη στελέχη
- Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ένα σουτ που παραλίγο να αλλάξει την ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ
- Παντρεύονται Βουλγαράκη - Ιωαννίδης; Η εικασία του Παναγιώτη Στάθη και η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.