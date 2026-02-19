Ναυάγιο στη Χίο: Σε εξέλιξη η ανέλκυση της λέμβου - Το αίτημα του δικηγόρου του 31χρονου Μαροκινού

Το Λιμενικό Σώμα, έχει φτάσει στην ευρύτερη περιοχή του Μυρσινιδίου στη Χίο, για την ανέλκυση της λέμβου που βυθίστηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου στο τραγικό ναυάγιο το οποίο στέρησε τη ζωή σε 15 άτομα.

Το σχετικό αίτημα κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής των προσφύγων – μεταναστών και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Αίτημα που έκανε αποδεκτό η ανακρίτρια της υπόθεσης, έτσι ώστε να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού που είχε αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες.