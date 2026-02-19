Μενού

Ναυάγιο στη Χίο: Σε εξέλιξη η ανέλκυση της λέμβου - Το αίτημα του δικηγόρου του 31χρονου Μαροκινού

Κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του 31χρονου Μαροκινού, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέλκυση της λέμβου από το ναυάγιο στη Χίο, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία.

Έρευνα στη Χίο για τυχόν αγνοούμενους από την τραγωδία με τους 15 νεκρούς | EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Το Λιμενικό Σώμα, έχει φτάσει στην ευρύτερη περιοχή του Μυρσινιδίου στη Χίο, για την ανέλκυση της λέμβου που βυθίστηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου στο τραγικό ναυάγιο το οποίο στέρησε τη ζωή σε 15 άτομα. 

Το σχετικό αίτημα κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής των προσφύγων – μεταναστών και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Αίτημα που έκανε αποδεκτό η ανακρίτρια της υπόθεσης, έτσι ώστε να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού που είχε αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. 

