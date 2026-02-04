Το σκάφος που επέβαιναν οι τουλάχιστον 40 πρόσφυγες πρόσφυγες στη Χίο δεν ήταν ένα «αδύναμο» σκάφος, αλλά ένα ισχυρό φουσκωτό, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το Mega, οι διακινητές τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τακτική, καθώς δεν χρησιμοποιούν φτηνά και παλιά σκάφη, αλλά σύγχρονα με δυνατές μηχανές, για να ξεφεύγουν από το λιμενικό και να κάνουν περισσότερα δρομολόγια.

Το συγκεκριμένο ήταν ένα σύγχρονο φουσκωτό, μήκους 8 μέτρων και είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητα 20 - 30 κόμβους, κοντά σε αυτή που ανέπτυξε και το σκάφος του λιμενικού. Κανείς από τους 40 επιβαίνοντες -ανάμεσά τους δύο έγκυες και 12 παιδιά- δεν έφερε σωσίβιο, ενώ οι προδιαγραφές του πλεούμενου ήταν για μόλις οκτώ άτομα.

Συγκλονίζει ο δύτης που έφτασε πρώτος στο σημείο

Από την πλευρά του, ο δύτης που έφτασε πρώτος στο σημείο συγκονίζει, περιγράφοντας τα όσα αντίκρυσε. Έκανε λόγο για «τραγικές στιγμές, λές και είσαι σε πόλεμο, νέα παιδιά όλοι». «Είναι τραγικό να συμβαίνει», σχολίασε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι «στο σημείο ήταν ένα σκάφος χτυπημένο στην πλώρη και μισοβυθισμένο, με άψυχα κορμιά και του μαζέψαμε από εκεί. Όσοι ήταν καλά τούς είχαν πάρει ήδη τα σκάφης του λιμενικού».

Ναυάγιο στη Χίο: 4.000 ευρώ το «κεφάλι» πήραν οι διακινητές

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι διακινητές γνωρίζουν πως εάν συλληφθούν αναμένεται να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ θεωρείται πως ένας εκ των τραυματιών, μαροκινής καταγωγής, είναι ο διακινητής στη Χίο.

Όπως αποκαλύπτεται, οι διακινητές είχαν αποσπάσει από τους πρόσφυγες που μετέφεραν, ποσά που άγγιζαν τις 4.000 ευρώ το «κεφάλι».

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό λιμενικό συνεχίζει να προβάλλει τον ισχυρισμό πως η λέμβος εμβόλισε το σκάφος του, με το επιχείρημα πως οι διακινητές χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική για να «διαφεύγουν» της σύλληψης, χωρίς να εξηγείται το όφελος που θα είχε ο διακινητής από μία τέτοια αυτοκτονική κίνηση.

Οι επιβαίνοντες στη λέμβο από το Αφγανιστάν, στην πλειονότητά τους δεν ήξεραν κολύμπι, με τη βύθιση να τους καταδικάζει σε θάνατο, είτε με πνιγμό είτε με υποθερμία.

Όσον αφορά την παντελή έλλειψης βιντεοσκοπικού υλικού από το συμβάν, το Mega αναφέρει πως σκάφη όπως αυτά του λιμενικού διαθέτουν θερμικές και όχι καταγραφικές κάμερες μεγάλου βεληνεκούς, για να εντοπίζουν άλλα σκάφη.

Σημειώνει επίσης πως ορισμένα σκάφη της Frontex, στην οποία ανήκει και αυτό που ενεπλάκη στο περιστατικό της Χίου, διαθέτουν και καταγραφικές κάμερες, ωστόσο όπως είχε συμβεί και στη δολοφονική επίθεση των λιμενικών στο ναυάγιο της Πύλου, αυτές δεν λειτουργούσαν, με την εταιρεία να είχε προτάξει δικαιολογίες για "τεχνικά ζητήματα".

Σε εφαρμογή ειδικό πρωτόκολλο

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες μετά από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει καταρτιστεί υπό τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, προβλέπει τη μετάβαση στη Χίο εξειδικευμένου κλιμακίου αποτελούμενου από τέσσερις ιατροδικαστές και τρεις νεκροτόμους, με στόχο τον πλήρη συντονισμό και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ιατροδικαστικής έρευνας.

Ταυτόχρονα, στο Υπουργείο λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, αρμόδιο για την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει αποφασιστεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα φυλάσσονται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.